Общество 22 апреля 2024, 06:01 Россиянам раскрыли идеальный рецепт маринада для шашлыка Диетолог Соломатина: мариновать мясо полезно в луке, фруктах и ягодах Freepik

Читать 360tv в

Чтобы сделать полезный маринад для шашлыка, следует использовать натуральные продукты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе», — рассказала она.

Реклама

Эксперт отметила, что ананас содержит в себе бромелайн, он способствует расщеплению волокон мяса. Также хороший маринад получается с томатным соусом и уксусом, желательно натуральным.

«Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины», — сказала Соломатина.

Еще диетолог предложила использовать луковый маринад. На Кавказе часто маринуют мясо таким образом, это очень полезно, отметила женщина.

Ранее стало известно, что чугунный мангал считают самым долговечным, потому что он очень прочный. Оптимальная высота изделия должна быть 20-25 сантиметров.