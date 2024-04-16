Общество 16 апреля 2024, 16:01 78.ru: чугунный мангал считается самым долговечным

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Близится пора майских праздников, когда россияне традиционно будут жарить шашлыки. Для этих целей лучше выбирать чугунный мангал, так как он самый прочный и долговечный, сообщил сайт 78.ru.

Оптимальная высота стационарного изделия должна составлять 20–25 сантиметров; благодаря таким параметрам продукты в нем не сгорят. Одноразовый мангал подойдет скорее для приготовления сосисок и купатов, но не для прожарки мяса.

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Шампуры рекомендуется взять достаточно качественные, экономить на них не стоит. Набор из шести штук обойдет примерно в 600 рублей, добавил «ФедералПресс».