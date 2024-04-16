16 апреля 2024, 16:01
78.ru: чугунный мангал считается самым долговечным
Близится пора майских праздников, когда россияне традиционно будут жарить шашлыки. Для этих целей лучше выбирать чугунный мангал, так как он самый прочный и долговечный, сообщил сайт 78.ru.
Оптимальная высота стационарного изделия должна составлять 20–25 сантиметров; благодаря таким параметрам продукты в нем не сгорят. Одноразовый мангал подойдет скорее для приготовления сосисок и купатов, но не для прожарки мяса.
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Шампуры рекомендуется взять достаточно качественные, экономить на них не стоит. Набор из шести штук обойдет примерно в 600 рублей, добавил «ФедералПресс».
Праздники
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