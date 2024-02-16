16 февраля 2024, 10:57
Экономист Беляев: размер двух зарплат является оптимальной подушкой безопасности
Финансовая подушка безопасности может выручить при увольнении и других непредвиденных обстоятельствах. В беседе с Lenta.ru кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как накопить средства на крайний случай.
По словам эксперта, оптимальной является неприкосновенная сумма в размере двухмесячного заработка. Чтобы сформировать подушку безопасности, необходимо поставить цель и сделать ее приоритетной, отметил специалист.
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Он посоветовал откладывать каждый месяц определенное количество денег. Взнос должен быть первоочередным.
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