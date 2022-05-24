Россиянам приготовили новую пенсионную реформу

Минфин и ЦБ разработали законопроект о реформе накопительных пенсий. На рассмотрение в Госдуму его могут внести до конца весенней сессии. Документ предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

Глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что разногласий по смысловому содержанию проекта закона нет.

У источников газеты настрой менее оптимистичный: они заверили, что в 2022-м реформы ждать не стоит, поскольку решение по документу в этом году не примут.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что так называемая заморозка средств пенсионных накоплений действует много лет. Ситуация указала на неэффективность существующей схемы. Россияне, по его словам, не доверяют пенсионной системе и негосударственным пенсионным фондам.

Среди приоритетных стимулов развития добровольных пенсионных накоплений эксперты назвали софинансирование со стороны государства. Положительное влияние, скорее всего, окажут налоговые льготы как отдельный вычет и возможность создавать накопления в пользу близких родственников. Запускать систему рекомендуют в более стабильных экономических и финансовых условиях.