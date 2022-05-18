Стало известно место России в рейтинге стран по размеру пенсий

Россия занимает 22 место в мировом рейтинге стран по размеру пенсий. Об этом сообщил агентству «Прайм» врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Он также отметил, что существует два подхода для сравнения размеров пенсий в разных странах.

При первом варианте сравнивают абсолютные размеры пенсий. Для этого среднюю пенсию в национальной валюте той или иной страны переводят в рубли по текущему курсу. Как полагает эксперт, это не вполне отражает разницу в реальной стоимости жизни.

«Вспомните тот же пресловутый „индекс бигмака“, наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — указал он.

Второй вариант подсчета Кузнецов назвал более корректным. При нем пенсии сравнивают со средними зарплатами в стране. Такой подсчет, по словам эксперта, учитывает снижение уровня дохода человека с учетом уровня жизни. При нем средняя пенсия в России покрывает 29% средней заработной платы. По этому показателю РФ находится на 22 месте в мире.

Ранее россиянам напомнили, кому и когда увеличат пенсию в 2022 году.