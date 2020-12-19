Россиянам предрекли санкции из-за кибератак на США

Америка активно обвиняет Россию в кибератаках. А госсекретарь Майк Помпео и вовсе назвал Россию врагом США. Тем не менее руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков рассказал «360», что теперь от американцев можно ждать чего угодно: от ответных кибератак до новых санкций.

«Эта кибератака — это первое серьезное обвинение России в атаке на политические системы, не связанные с выборами. Российских хакеров обвиняли в Америке в киберпреступлениях довольно часто. <…> Но эти обвинения не были политическими. <…> А сейчас это обвинения в политическом взломе госорганизаций. <…> Странно, что нет контактов с Москвой по этому вопросу», — рассказал Шариков.

Он считает, что логично начать какие-то обсуждения по дипломатической линии. Вероятно, американцы попытаются предложить ответное действие. Но будут это санкции, кибератаки или же дипломатическое действие — сложно предположить. Однако эксперт не уверен, что Госдеп США относится серьезно к этому вопросу. На вывод также повлияло последнее заявление Помпео, в котором он назвал Россию врагом Америки.

«Странно, что такие заявления делаются в прессе между делом. <…> Это все имеет американское внутриполитическое явление. Потому что демократы сразу набросились на Трампа из-за обсуждения с Россией о налаживании сотрудничества в области кибербезопасности. А сейчас, когда Россию обвиняют в серьезных атаках, Трамп вообще молчит», — заметил Шариков.

Скорее всего, считает Шариков, этим уже будет заниматься новый президент Джо Байден. Но что будет делать Трамп — непонятно. Все зависит от того, какие американская сторона решит действовать в этой ситуации. Но в любом случае этот ответ будет согласовываться с Конгрессом и Сенатом, считает Шариков. Пока ущерб от кибератак не оценен.

«Очевидно, что ситуация серьезная и она будет развиваться. Какие-то нюансы могут появляться каждый день», — резюмировал собеседник «360».

Россию обвинили в кибератаках в начале недели. В частности, атаки затронули Минфин и Министерство торговли США, а также Министерство внутренней безопасности.