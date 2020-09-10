Россиянам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Российское правительство задумалась о том, чтобы запретить людям перевозить более 10 килограммов красной икры. Речь идет о транспортировке этого продукта из региона-добытчика.

Такую идею обсудили на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу. Совещание провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Цель предложения — не допустить легализации продукции, которую получили браконьеры.

«Граждане, которые живут на Дальнем Востоке и просто везут икру как гостинец родственникам в центральную часть Российской Федерации, не пострадают», — заверила Абрамченко. Ее процитировал «Интерфакс».

Россельхознадзор подсчитал, что каждый год в среднем с помощью авиасообщения перевозят две тысячи тонны икры. При этом далеко не вся продукция отвечает требованиям качества и безопасности.

Ранее крупные поставщики икры предупредили, что в скором времени она может подорожать на 20–60%. Это связано с неудачным сезоном на Дальнем Востоке. Рыбакам не удалось выловить достаточно лососевых. Из-за этого производство красной икры может снизиться на 25–30%.