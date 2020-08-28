Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?

В этом году на Дальнем Востоке не удался вылов лососевых. Производство красной икры может снизиться на 25-30%, а это в свою очередь приведет к ее удорожанию до 60%. Сколько будет стоить любимый новогодний деликатес россиян — в материале «360».

Кроме неудачной путины (сезон, в течение которого проводится интенсивный лов рыбы — прим.ред.), на повышение цены могут повлиять дополнительные расходы рыбаков, пишет «Коммерсант». К затратам на материалы и оборудование добавились расходы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. В частности оплата труда работников, которым пришлось соблюдать карантин.

По данным Росрыболовства, на 17 августа в России выловили 220 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это на 49% меньше, чем за такой же период в 2018 году. В Камчатском крае улов снизился на 54%, до 173 тысяч тонн, а в Сахалинской области — на 39%, до 22 тысяч тонн. Последний раз такие низкие показатели добычи наблюдались в 2014 году.

Чего ожидать

Некоторые крупные поставщики уже уведомили о росте стоимости сырья на 20-60%, однако окончательно цены еще не сформировались.

«Логично предположить, что при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает», — рассказал директор производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, несмотря на сокращение производства острого дефицита красной икры ждать не стоит. Он пояснил, что за прошлые четыре года икру добывали в объемах около 400 тысяч тонн, и продукт был в избытке. Кроме того, покрыть недостающую часть красной икры в РФ смогут поставщики из Белоруссии.

В пресс-службе Федерального агентства по рыболовству РФ рассказали «360», что ожидают завершение текущей путины с результатом в 330-350 тысяч тонн.

Это ниже прогноза в 380 тысяч, но находится в абсолютно допустимом диапазоне погрешности. 300-400 тысяч тонн — это обычный результат, а в условиях пандемии коронавируса нынешние показатели вылова выглядят абсолютно нормальными Федеральное агентство по рыболовству РФ

Там подтвердили, что на Сахалине и Камчатке складывается не самая благоприятная обстановка, в том числе есть сложности с погодой. Однако Запад уже добыл на 30 тысяч тонн больше прогноза, подчеркнули в рыболовстве.

В целом в отрасли не видят оснований для возникновения дефицита на полках магазинов. Отметив, что сейчас происходит искусственное нагнетание обстановки.

«В холодильниках производителей много запасов прошлого года, нынешняя путина еще не закончена, и она принесет определенные, ощутимые результаты», — заключили в ведомстве.