Россиянам предложили вакцинные туры в Хорватию

Туроператоры расширили список стран, куда по специальной путевке россияне могут отправиться с целью прививки зарубежной вакциной. Теперь за прививкой можно слетать в Хорватию. О новом предложении рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщил портал «Интерфакс-Туризм».

Спрос на подобные туры, в рамках которых российские туристы могут привиться от коронавируса признанной Всемирной организацией здравоохранения вакциной, вновь стали популярны в сентябре. По словам Майи Ломидзе, ажиотажным спросом пользуются туры в Сербию. Теперь получить прививку можно в Хорватии.

Сделать это можно в столице государства Загребе, а также в городах полуострова Истрия, в Средней и Южной Далмации и их окрестностях. Прививка для туристов бесплатная — в пункте вакцинации при себе необходимо иметь заграничный паспорт, а чтобы не стоять в очередях, лучше заранее записываться.

«В Хорватии прививают двухкомпонентными вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и однокомпонентной — Johnson& Johnson/Janssen», — рассказала Майя Ломидзе.

Стоимость вакцинного тура в Хорватию начинается с отметки в 28 000 рублей. В эту сумму входит перелет в Загреб, Дубровник, Сплит или Пулу, проживание в отеле с питанием, медстраховка, трансфер от аэропорта до отели и обратно, а также помощь с записью на вакцинацию. Займет путешествие четыре ночи.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что до конца года планируется запустить вакцинные туры в Россию. Предполагается, что «вакцинный» туризм будет доступен для граждан тех стран, авиасообщение с которыми разрешено.