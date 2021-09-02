Глава Ростуризма рассказала о сроках запуска вакцинного туризма

Программа вакцинного туризма заработает до конца года. В ней будут участвовать туристы не менее 60 стран.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала ТАСС во время Восточного экономического форума, что работа ведется совместно с Минздравом.

«Мы рассчитываем запустить вакцинные туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска вакцинных туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60», — сказала она.

Ранее сообщалось, что стоимость вакцинного тура иностранцев в Россию может составить 1,5-2,5 тысячи долларов на 21 день. При этом в сумму не входит перелет. Ростуризм в июне начал обсуждать с туроператорами организацию прививочных туров для иностранцев, желающих получить вакцину от коронавируса. Эксперты считают, что вакцинный туризм поможет сразу нескольким отечественным отраслям.

В России зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».