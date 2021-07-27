Россиянам предложили отмечать День отца в октябре

В России может появиться новый праздник — День отца. Минтруд предложил отмечать его в третье воскресенье октября. Документ об этом опубликован на портале проектов нормативных актов.

Предложение отмечать День отца в третье воскресенье октября вынесли на общественное обсуждение. В Минтруде отметили, что с такой инициативой выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен подчеркнула, что в некоторых регионах уже проводят такой праздник. А еще в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Также есть День семьи и День ребенка. Поэтому было бы хорошо, если бы россияне отмечали еще и День отца.

С инициативой учредить в стране День отца еще несколько лет назад выступила группа общественников. Отмечать его предлагалось в последнее воскресенье октября.

Ввести День отца предлагали в том числе в Московской области. С такой идеей выступили в региональной организации «Многодетные мамы». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал такую идею.