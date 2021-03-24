Не ради качания на руках, а ради ответственности. Воробьев поддержал идею ввести День отца в Подмосковье

В Подмосковье предложили учредить День отца. С этой инициативой к губернатору Андрею Воробьеву на заседании Общественной палаты региона обратилась президент областной организации «Многодетные мамы» Марина Семенова.

Она напомнила, что 25 декабря состоялся большой областной форум отцов.

«В нашем регионе оказались очень активные мужчины, и третий год подряд мы очень хотим учредить в Подмосковье День отца», — отметила она.

Марина Семенова попросила губернатора рассмотреть и такую инициативу.

Мы очень много чествуем мам, но очень часто забываем про мужчин, а ведь без хорошего отца не бывает полноценной семьи Марина Семенова.

Глава Подмосковья поддержал предложение. По его словам, это будет еще одним способом напомнить об ответственности отцов.

«Это региональный закон, давайте обсудим. Если важно эту роль еще раз подчеркнуть, а для многих роль отца очевидна, давайте примем закон. Может быть, это придаст дополнительную ответственность», — сказал Воробьев.

Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов предложил заняться подготовкой необходимых проектов.

«Я так понимаю, что здесь главная мысль — еще раз сказать об ответственности, а не для того, чтобы чествовать и на руках качать. Не для этого же», — указал Воробьев.