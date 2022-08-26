Россиянам предложили отдых на острове Маргарита в Венесуэле

Самолеты из Москвы на остров Маргарита в Карибском море начнут летать с 1 октября этого года. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«С первого октября по 31 декабря сюда приедут более 100 тысяч туристов. Российский туризм набирает обороты. Добро пожаловать в Венесуэлу», — привел слова Мадуро телеканал VTV.

Авиакомпания Conviasa будет осуществлять пять рейсов в неделю из Москвы в Венесуэлу. Пока же у перевозчика есть один рейс в 12 дней, которые доставляет пассажиров из российской столицы в Каракас. Перелет занимает порядка 20 часов с учетом технической остановки в Тегеране.

Conviasa в июле сообщала, что намерена увеличить частоту регулярных рейсов из аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы, уточнила газета «Известия». Полеты будут осуществляться каждую неделю на широкофюзеляжных воздушных судах типа А-340-600.

Ранее посол Кубы в России Антонио Гармендия Пенья сообщил, что прямые авиарейсы из РФ в эту страну и обратно могут возобновиться уже зимой. Ожидается, что на территории острова россияне смогут оплачивать покупки картами «Мир».