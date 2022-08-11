Куба вслед за Турцией захотела принимать карты «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать на Кубе к концу 2022 года, заявил посол острова в РФ Антонио Гармендия Пенья. Его слова передали «Известия».

Систему начали внедрять еще в 2021 году. Для Кубы это является способом расширить собственную финансовую систему и выйти на новые рынки. Как подчеркнул Пенья, первый этап работ близится к концу.

«На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт „Мир“ в банкоматах на территории всей страны», — пояснил дипломат.

Кроме того, Пенья допустил частичное восстановление авиасообщения между Россией и Кубой к зиме.

В феврале компания «Аэрофлот» отменила рейсы на Кубу и в США. Вслед за ней полеты на остров закрыл перевозчик Azur. Причиной такого решения стало закрытие для лайнеров из России воздушного пространства Канады, через которую пролегает маршрут.

Ранее пять турецких банков начали принимать карты «Мир». Появление этой платежной системы в республике во многом облегчило жизнь туристам.