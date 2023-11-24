Общество 24 ноября 2023, 03:02 Россиянам предложили давать дополнительный выходной при ЧС МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях Freepik

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Дополнительный выходной или пять дней неоплачиваемого отпуска предложили предоставить россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Такие изменения в Трудовой кодекс разработало МЧС, сообщил РБК.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, требуется время, чтобы решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и нормализовать условия жизни.

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Исходя из этого, авторы инициативы предлагают закрепить в законе право таких граждан на дополнительный выходной день с сохранением зарплаты и дополнительный неоплачиваемый пятидневный отпуск.

Льгота будет предоставляться людям, которые проживают в зоне ЧС и чье имущество или условия жизни пострадали от этой ситуации. Эти факты нужно будет подтвердить документально.

Рассматривать предложение МЧС будут 24 ноября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила давать россиянам пятидневный отпуск при рождении внука.