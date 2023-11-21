Общество 21 ноября 2023, 14:02 Россиянам предложили давать пятидневный отпуск при рождении внуков Депутат Лантратова предложила давать 5-дневные отпуска при рождении внуков РИА «Новости»

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Новую норму о пятидневном отпуске для работающих россиян по случаю рождения внуков предложили внести в Трудовой кодекс страны. С инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. О направлении обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова на эту тему парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

Депутат напомнила, что по действующему законодательству в определенных случаях работодатели обязаны по письменному заявлению предоставлять работнику отпуск до пяти календарных дней. К таким случаям, помимо прочего, относится и рождение ребенка.

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«Вместе с тем в этот период для семьи также становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких», — выразила уверенность Лантратова.

Она обратила внимание, что в России старшие родственники традиционно помогают молодым членам семьи, в том числе и в воспитании детей. Тут же депутат привела результаты исследования Уральского федерального университета, которое показало, что почти 20% бабушек и дедушек занимаются со своими внуками ежедневно или во все рабочие дни своих детей.

Еще 20% уделяют время внукам в выходные, а 32% участвуют в жизни внуков реже одного раза в неделю.

По мнению Лантратовой, новая норма о пятидневном отпуске для бабушек и дедушек поспособствует укреплению отношений внутри семьи, потому что у старших родственников будет возможность стать частью такого значимого события, как рождение ребенка. Кроме того, они смогут оказывать помощь в быту, пока молодые родители адаптируются к новой жизни с новорожденным.