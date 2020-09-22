Россиянам посоветовали снимать пенсию с карты хотя бы раз в полгода

Пенсионерам рекомендовали снимать с карты полученные страховые выплаты. Если этого не делать в течение полугода, то их могут приостановить. Так государство хотят защитить от «лишних» трат.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объяснил агентству «Прайм», почему могут перестать начислять пенсию.

«Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства», — заметил аналитик. Речь здесь идет о собственных накоплениях или помощи детей.

Подобным образом, добавил аналитик, закон защищает государственные средства от «лишних» трат. Пенсионер может уехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд не сразу получит эти данные, поскольку автоматизация всех госфункций пока не окончательная.

Кроме того, держащие пенсию на карте могут столкнуться с мошенничеством «при передаче идентификационных данных третьим лицам». Иногда карту блокируют приставы — при наличии задолженности, в том числе по оплате ЖКХ, и исполнительное производство. В таком случае это делается для списания необходимых средств.

Чтобы возобновить выплаты, нужно обратиться в территориальное подразделение ПФР с заявлением. Его должны рассмотреть в течение пяти дней.