Россиянам посоветовали снимать пенсию с карты хотя бы раз в полгода
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объяснил агентству «Прайм», почему могут перестать начислять пенсию.
«Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства», — заметил аналитик. Речь здесь идет о собственных накоплениях или помощи детей.
Подобным образом, добавил аналитик, закон защищает государственные средства от «лишних» трат. Пенсионер может уехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд не сразу получит эти данные, поскольку автоматизация всех госфункций пока не окончательная.
Кроме того, держащие пенсию на карте могут столкнуться с мошенничеством «при передаче идентификационных данных третьим лицам». Иногда карту блокируют приставы — при наличии задолженности, в том числе по оплате ЖКХ, и исполнительное производство. В таком случае это делается для списания необходимых средств.
Чтобы возобновить выплаты, нужно обратиться в территориальное подразделение ПФР с заявлением. Его должны рассмотреть в течение пяти дней.