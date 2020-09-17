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    17 сентября 2020, 13:56

    Назван размер прожиточного минимума пенсионеров Подмосковья в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В следующем году прожиточный минимум пенсионеров Подмосковья составит 10 107 рублей. Величина превысит среднюю сумму по всей России, а это 9512 рублей. Закон приняли на стартовавшей осенней сессии Московской областной думы.
    Назван размер прожиточного минимума пенсионеров Подмосковья в 2021 году

    В первом квартале этого года прожиточный минимум был равен 9411 рублям, а во втором — уже 10 103. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул важность закона.

    Закон направлен на поддержку наиболее незащищенных слоев граждан — к ним и относятся неработающие пенсионеры

    Игорь Брынцалов.

    Прожиточный минимум пенсионеров будет почти на 600 рублей выше среднего в стране. Это подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

    Также законом установлен размер социальной доплаты к пенсии. В среднем на человека она будет равна около 2,5 тысячи рублей.

    Заместитель министра экономики и финансов Елена Землякова отметила, что получать ее будут около 160,5 тысячи пенсионеров.

    Для этого выделят 4,94 миллиарда рублей. Из них 2,64 миллиарда — федеральный бюджет, а 2,3 — региональный.

    Новости SMI.FM