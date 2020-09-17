Назван размер прожиточного минимума пенсионеров Подмосковья в 2021 году

В следующем году прожиточный минимум пенсионеров Подмосковья составит 10 107 рублей. Величина превысит среднюю сумму по всей России, а это 9512 рублей. Закон приняли на стартовавшей осенней сессии Московской областной думы.

В первом квартале этого года прожиточный минимум был равен 9411 рублям, а во втором — уже 10 103. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул важность закона.

Закон направлен на поддержку наиболее незащищенных слоев граждан — к ним и относятся неработающие пенсионеры Игорь Брынцалов.

Прожиточный минимум пенсионеров будет почти на 600 рублей выше среднего в стране. Это подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Также законом установлен размер социальной доплаты к пенсии. В среднем на человека она будет равна около 2,5 тысячи рублей.

Заместитель министра экономики и финансов Елена Землякова отметила, что получать ее будут около 160,5 тысячи пенсионеров.

Для этого выделят 4,94 миллиарда рублей. Из них 2,64 миллиарда — федеральный бюджет, а 2,3 — региональный.