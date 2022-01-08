Россиянам посоветовали вкладываться в рублевые активы

Нынешняя экономическая ситуации располагает к тому, чтобы обменять иностранную валюту и вложиться в рублевые активы. Об этом агенству «Прайм» рассказал старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос.

По его словам, в начале 2022 года грамотной стратегией будет обменять иностранную валюту на рубли и вложить их в рублевые облигации. Он заявил, что иностранные инвесторы также играют на разнице процентных ставок рубля и резервной валюты.

«Результаты инвестирования все же справедливо оценивать в долларах США, как в ключевой мировой резервной валюте», — сказал Манжос. Экономист напомним, что снижение курса рубля ведет к снижению его покупательской способности.

Он напомнил, что в России повышена ключевая ставка, что существенно поднимает доходность облигаций. Однако такая ситуация, по словам Манжоса, продлится всего нескольких месяцев до полутора лет.

Доктор экономических наук и заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин ранее заявил «360», что предстоящие переговоры в Брюсселе между Советом России и НАТО могут повлиять на курс рубля в положительную сторону.