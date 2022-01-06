В Казахстане несколько дней бушевали протесты на улицах крупных городов. По последней информации, 13 силовиков были убиты, двое из них обезглавлены. Всего пострадали около 300 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев пошел на крайние меры и призвал на помощь страны — члены Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия. Любые геополитические события влияют на экономику. «360» разбирался, почему протесты в Казахстане обернулись неприятным сюрпризом для курса национальной валюты России — рубля. Как участие российского контингента миротворцев скажется на нашей экономике на этот раз?

Падение курса рубля?

Ранее в разговоре с РИА «Новости» аналитик Сергей Дроздов предрек падение курса до 80 рублей за один доллар.

«Впереди сложные переговоры с США, со странами НАТО. Спекулятивно рубль может продолжить падать на геополитических рисках», — сказал Дроздов.

Страны НАТО могут использовать вмешательство России в подавление протестов в Казахстане в свою пользу. Об этом в беседе с «360» рассказала и политолог Наталия Елисеева. По ее словам, ситуация неоднозначная, так как 12 января Россия проведет переговоры с альянсом по договорам взаимной безопасности и вопрос участия российских войск в подавлении протестов в Казахстане наверняка будет подниматься.

Что касается возможных обвинений России во вмешательство во внутренние дела суверенного государства, политолог ответила, что в ситуации с Казахстаном все было выстроено грамотно.

«Токаев обратился не конкретно к России, а к странам — членам ОДКБ. Заявление о вводе контингента делал президент Армении Пашинян, а не Россия», — заявила Елисеева.

Она допустила, что Россия и Белоруссия могли отправить войска в качестве независимых стран, но был использован ОДКБ. Любое участие России в подобных событиях будет использовано странами Запада против России, вопрос только, в какой именно форме.

Влияние слухов о войне с Украиной

Андрей Марголин, доктор экономических наук и заслуженный экономист Российской Федерации, считает, что Казахстан в меньшей мере повлияет на российскую экономику, чем та же Украина. Он сказал «360», что витающая в новостном поле информация о возможном участии России в конфликте с Украиной оказывает на рубль гораздо большее влияние.

«Понятно, что мы не собираемся участвовать ни в каких конфликтах, но эта спираль раскручивается давно», — сказал он.

Экономист считает, что гораздо важнее, насколько долго будет продолжаться ситуация с протестами в Казахстане. Он уверен, что в итоге митинги и столкновения будут локализованы и не окажут влияния на курс рубля.

Гораздо важнее переговоры с НАТО

Также Марголин заявил, что рубль исторически ослабевает к концу года и потом набирает силу в начале нового.

«Если предстоящие переговоры формата Россия — НАТО будут позитивными, то это сыграет на пользу рублю», — заявил он.

Политический обозреватель Наталия Елисеева заявила «360», что срыв самих переговоров можно считать маловероятным.

«Эти переговоры нужны и странам Запада. Это будет формальный повод обвинить Россию, что она недоговороспособна или пытается отстаивать свои условия», — заявила Елисеева.

По состоянию на шестое января ЦБ предлагает доллар за 74,2 рубля, а евро — 84 рубля.