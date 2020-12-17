Россиянам посоветовали расплатиться с долгами до Нового года

Часть мер, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, отменят с 1 января. Если в уходящем году остались долги, то с ними лучше расплатиться.

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева рассказала РИА «Новости», что с первого дня 2021 года судебные приставы снова смогут взыскивать долги в полном объеме. Все полномочия для этого к ним вернутся.

«Приставы в счет погашения долга могут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%», — напомнила эксперт.

Она пояснила, что пристав вправе напрямую обратиться к работодателю должника. В таком случае деньги автоматически спишут и отправят на банковский счет ФССП в день зарплаты.

Послабления для заемщиков действуют до конца декабря. Потерявшие доход или заболевшие COVID-19 могли рассчитывать на реструктуризацию кредитов и отсутствие пеней за просрочку платежа. При этом не платить по счетам ЖКХ и кредитам было нельзя.

«С 1 января уже не действует приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ. Кредиторы вправе предъявить в полном объеме свои требования к заемщику», — сказала Зайцева.

Она рекомендовала задуматься о решении данных проблем заранее — так можно уберечь себя от новых сложностей.

Если денег на погашение долгов не хватает, юрист посоветовала обратиться за социальной поддержкой. Например, оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ. Как вариант, при отсутствии работы можно получать соответствующее пособие или реструктурировать кредит.

«Важно, что все основные меры поддержки граждан России, действующие в 2020 году, сохранятся в следующем», — подчеркнула Зайцева.