Долги россиян за ипотеку достигли 9 трлн рублей

По данным Центробанка России на 1 ноября, общая задолженность россиян по ипотеке составила 8,88 триллионов рублей. На долю валютных ссуд приходится 18,7 миллиардов рублей, вся остальная сумма — рублевая.

При этом, как сообщила газета «Известия», в октябре по сравнению с сентябрем объем кредитования увеличился на 3,4%. Был достигнут исторический максимум с 2009 года — банки заключили 212 тысяч договоров на общую сумму 546,4 миллиарда рублей. Каждый третий кредит приходится на ипотеку, год назад — каждый пятый. Средневзвешенная процентная ставка по жилищному займу в рублях за 112 месяцев снизилась с 9,4% до 7,3%.

В Центробанке считают, что ускорение роста ежемесячного прироста ипотеки связано с благоприятными условиями. Однако регулятор опасается, что бум цен на недвижимость без одновременного повышения доходов россиян может вызвать снижение доступности жилья и увеличение долговой нагрузки на граждан.

Опрошенные изданием эксперт утверждают, что снижение ставок и реализация льготной госпрограммы вызовет сохранения рекордного спроса на ипотеку. По их мнению, уровень просроченности сохраняется низким.

Российские экономические аналитики считают, что по мере выхода страны из пандемии ставки по кредитам в ближайшие месяцы могут снизиться.