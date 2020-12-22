Россиянам посоветовали не закусывать алкоголь сладким на Новый год

Чтобы избежать долгого похмелья, не стоит закусывать спиртное конфетами на Новый год. За праздничным столом лучше не засиживаться, так как низкая активность усиливает опьянение. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Нельзя совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания, прежде всего со сладкими какими-то продуктами. Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма и продукты полураспада только задерживаются», — приводит РИА «Новости» слова Брюна.

Нарколог рекомендовал не запивать алкоголь газировкой и долго не сидеть за столом. Углекислота и отсутствие движения усиливают опьянение. По его словам, чтобы не подавать дурной пример детям, лучше вообще ограничиться бокалом шампанского, так как «это ритуал, но не повод для пьянки».

На прошлой неделе Брюн говорил, что разрешенной дозы алкоголя вообще не существует. Все расчеты, сколько и кому можно пить, — это миф. Спиртное вредно в принципе, особенно в больших дозах.