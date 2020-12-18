Россиянам разрешили выпить шампанского в новогоднюю ночь

Шампанское в Новый год назвали обязательным ритуалом. Главное — не злоупотреблять алкоголем, как это делает в среднем каждый пятый россиянин.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал РИА «Новости», можно ли пить игристый напиток в новогоднюю ночь.

«Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях, либо в лечебных целях чайными или столовыми ложками», — заметил врач.

Он добавил, что запрета на употребление спиртного в России нет, а в магазинах алкоголь продается свободно.

Основное правило, подчеркнул Брюн, заключается в том, чтобы не злоупотреблять спиртными напитками. К сожалению, таким образом поступают в среднем от 10 до 20% всех россиян. Нарколог подчеркнул, что необходимо помнить о внутренней ответственности.

Употребление алкоголя часто и в больших дозах наносит вред, заметил врач.

«Разрешенная доза алкоголя — это ноль», — заключил Брюн.

Специалисты считают, что не стоит смешивать между собой разные алкогольные напитки.