31 декабря 2022, 19:29
Россиянам посоветовали не вешать на елку украшения из бумаги и ваты
МЧС порекомендовало россиянам не ставить елку вблизи батарей и обогревателей
Новогоднюю елку лучше не украшать легковоспламеняющимися игрушками, рассказали РИА «Новости» в МЧС. Представители ведомства также посоветовали россиянам не устанавливать символ Нового года рядом с радиаторами отопления и электрическими обогревателями.
Сотрудники МЧС отметили, что рядом с елками лучше не зажигать свечи и бенгальские огни. Само дерево лучше разместить рядом с выходом из квартиры или дома. Елку необходимо хорошо зафиксировать, а рядом поставить огнетушитель.
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«Даже если ель живая, размещать ее рядом с батареями и обогревателями не стоит, так же, как и украшать легковоспламеняющимися бумажными или ватными украшениями», — рассказали в пресс-службе министерства.
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Елка точно не загорится под водой, решили сотрудники «Мособлпожспаса» и установили новогоднюю красавицу на дне Пироговского водохранилища в Подмосковье. К операции тщательно готовились — выбрали красивое дерево, нашли игрушки, прошли инструктаж и погрузились под лед. По словам спасателей, сложнее всего было повесить шарики — они постоянно всплывали наверх.
МЧС РФ
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