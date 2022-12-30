Эксклюзив 30 декабря 2022, 21:13 Новогоднюю елку установили на дне водохранилища в Подмосковье Водолазы «Мособлпожспаса» нарядили елку на дне Пироговского водохранилища Телеканал «360»

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Сотрудники «Мособлпожспаса» нарядили новогоднюю елку под водой. Главный символ праздника установили на глубине более двух метров — на дне Пироговского водохранилища в Подмосковье. Корреспонденты «360» побывали на месте события.

Замначальника поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» Алексей Кокотов перед погружением рассказал водолазам Олегу и Денису, как правильно устанавливать новогоднее дерево.

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Спасатели спустились в прорубь. Глубина довольно серьезная — более двух метров. Первой на дно отправили елку. Ее тщательно закрепили, чтобы подводное течение не унесло ее. Дальше спасатели отправили под воду елочные игрушки. С ними тяжелее — из-за воздуха внутри постоянно всплывают на поверхность. Но и с этим спасатели справились на ура.

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В преддверии Нового года по всему миру начали устанавливать самые разнообразные елки. В Италии новогоднее дерево только изобразили — при помощи длинной гирлянды и склона горы, а в Греции решили последовать примеру подмосковных спасателей. Елку там нарядили на морском дне.