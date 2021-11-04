Россиянам рассказали о подорожании овощей и молока к Новому году

Традиционные сезонные факторы и высокая инфляция на мировых рынках могут привести к подорожанию овощей и молочной продукции в канун Нового года. В октябре стоимость фруктов и овощей уже выросла на 8,65%. Стоимость остальных продуктов тоже выросла, но в четыре раза меньше.

Как объяснил URA.RU экономист Никита Масленников, рост стоимости овощей предотвратить невозможно. Это скоропортящаяся продукция.

«Поэтому здесь надо просто внимательно смотреть, что будет происходить с ценами и какой рацион у вас будет на Новый год. Этот тот риск, который всегда с нами. Это наш с вами праздник!» — предложил экономист.

Как объяснил эксперт, текущее подорожание связано с тем, что предыдущий урожай начал заканчиваться и произошли «провалы в логистике». Молочная продукция к Новому году подорожает, по разным оценкам, на 7-15%. В начале ноября могут подорожать мясо и мясные продукты, но к Новому году их стоимость стабилизируется.

Так как правительство России отменило таможенную пошлину на какао-бобы, ожидать скачка цен на шоколад и конфеты не стоит. Они могут подорожать только за счет высокого спроса.

«Если более-менее умеренно, исходя из принципов здорового образа жизни и правильного питания, то я не думаю, что это будет резкий взлет цен», — резюмировал Масленников.

В Королеве на Фермерском рынке около гипермаркета «Глобус» 4–7 ноября пройдет продажа продукции 30 лучших хозяйств Московской области и других регионов. Будут представлены только натуральные продукты и авторские изделия.