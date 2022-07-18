Россиянам посоветовали купить джинсы на распродаже в H&M

Эксперт в области моды Владислав Лисовец посоветовал российским гражданам во время финальной распродажи в H&M приобрести джинсы. Об этом он сообщил изданию Lenta.ru.

По словам модного стилиста, в таких магазинах всегда стоит обращать внимание на базовые вещи, а также можно присмотреть там неплохие джинсы.

«Надо в основном покупать базу, это всегда пригодится. Во-вторых, [стоит] купить джинсы, потому что джинсы у них всегда были неплохие», — сказал Лисовец.

Он добавил, что нужно покупать такие вещи, которые легко миксуются с одеждой, которая есть у вас в гардеробе.

«И, наверное, не супер яркие вещи. Если только у вас есть база, тогда можете купить супер яркое. От суперярких вещей быстро устаешь, они очень заметные, и можно деньги потратить, грубо говоря, на один раз. Покупайте базу, свитера, трикотаж, то, что можно носить очень долго и миксовать с какой-то другой одеждой», — резюмировал стилист.

Ранее стало известно, что H&M объявила о полном уходе из России. Перед окончательным закрытием в магазинах пройдет финальная распродажа. Об этом сообщила генеральный директор компании Хелена Хельмерссон.