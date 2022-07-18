Н&М заявил об окончательном уходе из России

Шведский бренд одежды Н&M принял решение насовсем уйти из России. Об этом сказано в официальном заявлении на сайте компании.

«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — сказано в тексте.

Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания посчитала невозможным продолжение своей деятельности в РФ в текущей ситуации. При этом известно, что перед уходом Н&M на время возобновит работу магазинов и проведет распродажи.

H&M решил временно закрыть свои магазины в России еще в марте в связи с ситуацией вокруг Украины.

Шведская компания H&M Group — один из крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров. В России работало порядка 150 магазинов сети. Компания также управляет такими брендами, как H&M HOME, Monki, Weekday, & Other Stories, COS и другими.