Россиянам пообещали снижение цен на продукты после Нового года

После праздничного ажиотажа цены на некоторые продукты упадут. Прежде всего подешевеют скоропортящиеся продукты. Ретейлеры будут проводить всевозможные акции, которые в первую очередь коснуться владельцев карт лояльности.

Такие прогнозы сделали глава коммуникационного агентства Konnov media Андрей Коннов и эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com Елена Доронкина. Свои предположения они рассказали в беседе с газетой «Известия».

По словам Коннова, падение цен коснется не всех продуктов, прежде всего — скоропортящихся. В связи с новым уловом, по его словам, цены на рыбу прежнего улова пойдут вниз.

В целом, как он заметил, не приходится ждать снижения цен на продукты питания, за исключением упомянутых. Он связал это с ослаблением рубля.

С тем, что после новогодних праздников в магазинах можно заметить падение цен согласилась и Доронкина. Она тоже связала это с новыми поступлениями на склады и завозом нового урожая.

По ее мнению, лидером по снижению цен становится сахар, поскольку в России его производство всегда опережает потребление, а часть продукции идет на экспорт. Далее по снижению цен идут свинина и мясо птицы. это произойдет в связи с падением спрос на них среди населения.

Также, по словам Доронкиной, скорее всего подешевеют морепродукты, икра и красная рыба. Спрос на эти продукты спадет естественным путем. Кроме того, после праздников также цена пойдет вниз на хлебобулочные изделия, крупы, масло и макароны.

Неконтролируемое употребление алкоголя и жирной пищи в новогодние праздники может привести к проблемам с пищеварением, отметили врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная и диетолог Марина Хорол. Если у человека уже есть проблемы со здоровьем, в частности с желудочно-кишечным трактом, то он испытает проблемы с болями в животе и вздутием.