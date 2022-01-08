Врачи рассказали россиянам, как избежать отравлений на новогодних праздниках

Неконтролируемое употребление алкоголя и жирной пищи в новогодние праздники может привести к проблемам с пищеварением. Об этом RT рассказали врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная и диетолог Марина Хорол.

Бережная отметила, что следить за своим рационом нужно всегда. По ее словам, употребление алкоголя вкупе с жирными блюдами ведет к серьезной нагрузке на поджелудочную железу. Если у человека уже есть проблемы со здоровьем, в частности с желудочно-кишечным трактом, то он испытает проблемы с болями в животе и вздутием.

«Салаты с майонезом, жирные продукты, запеченные в духовке, а если это еще с большим количеством алкоголя и недостаточным количеством овощей», — назвала нежелательную комбинацию блюд Бережная.

Хорол добавила, что еду необходимо употреблять только в свежем состоянии.

«На столе не должен стоять весь объем продуктов, лучше потихонечку добавлять из холодильника», — предупредила диетолог. По ее словам, это связано с тем, что в блюде на теплом воздухе возникает патогенная флора. Хорол напомнила, что спиртное не стоит смешивать, поскольку очень чувствительно реагирует поджелудочная железа.