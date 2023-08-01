Общество 01 августа 2023, 20:58 Россиянам пообещали оставить доступ к технике Apple Депутат Хинштейн: рядовым россиянам не запретят пользоваться iPhone Pixabay

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Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для россиян не стоит. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он напомнил, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки, назвав, меру необходимой и актуальной.

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«Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежные серверы Apple, невозможно гарантировать», — отметил Хинштейн.

Ранее ФСБ России сообщила, что раскрыла операцию спецслужб США с использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple. В России обнаружили несколько тысяч зараженных устройств. Как отметили в ФСБ, это доказало тесное сотрудничество компании Apple с нацразведкой.

Руководство Минтранса России запретило работникам использовать американскую технику Apple в служебное время. Запрет коснулся смартфонов iPhone.