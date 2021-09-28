Еще один российский регион ввел QR-коды из-за роста числа случаев заражения коронавирусом

Пермский край стал еще одним российским регионом, где ужесточили ограничительные меры на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Теперь для посещения культурных и спортивных мероприятий посетители должны предъявлять QR-коды.

Решение об этом приняли сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщил «Коммерсантъ».

QR-код подтверждает наличие сертификата о вакцинации. Его можно показать на экране смартфона или в распечатанном виде. Еще один возможным вариант — предъявление справки о перенесенном ковиде в течение последних шести месяцев. Те, у кого есть медотвод от прививки, могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, который действует 72 часа.

Планируется, что система QR-кодов начнет действовать со следующей недели. Новые правила будут действовать при посещении спортивных соревнований, театров, туристических мероприятий, концертных залов, кинотеатров и цирка.

По последним данным, общее количество заболевших в Прикамье с начала пандемии достигло 100 590 человек. За минувшие сутки было выявлено 473 новых случая заражения коронавирусом.

Накануне решение о введении QR-кодов приняли в Самарской области.