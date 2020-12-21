Россиянам пообещали «белый» и морозный Новый год

Эксперт отметил, что до 31 декабря времени довольно много. Еще успеют пройти оттепели, морозы, дожди, снегопады и даже метели. Специалист подчеркнул, что наша страна очень большая, разброс погодных условий может быть сильным.

«С высокой вероятностью погода будет зимняя, далеко не такая, как в прошлом году. Новый год будет „белым“, этого ждать можно», — подытожил Старков.

Ранее синоптики сообщили, что снегопад и 30-градусные морозы ожидают жителей Челябинской области 21 декабря. По прогнозам метеорологов, в регионе на этой неделе погода будет постепенно улучшаться. Сотрудники информагентства уточнили, что днем температура будет колебаться от пяти до семи градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся ниже минус 12-и градусов. Ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление опустится с 754 до 747 миллиметров ртутного столба.