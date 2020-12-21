Мороз и снегопад надвигаются на Челябинскую область

«Температура воздуха днем -9...-11 градусов, ночью -25...-30 градусов, ветер порывами до 18 метров в секунду», — предупредили местные синоптики.

Отмечается, что в регионе после 21 декабря погода будет постепенно улучшаться. По данным информагентства, днем температура будет колебаться от -5 до -7. Ночью столбики термометров опустятся ниже 9-12 градусов. Ожидается, что атмосферное давление постепенно понизиться с 754 до 747 миллиметров ртутного столба.