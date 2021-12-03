Россиянам переоформят на год загруженные на «Госуслуги» сертификаты переболевших COVID-19

Загруженные ранее на «Госуслуги» сертификаты о перенесенном COVID-19 начали переоформлять, они будут действовать год. Об этом сообщили в Минцифры.

«Сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России», — говорится в сообщении Минцифры.

В ведомстве пояснили, что процесс происходит автоматически и завершится за несколько дней.

Необходимость в переоформлении возникла из-за того, что раньше переболевшим COVID-19 выдавали сертификаты со сроком шесть месяцев. На этой неделе в Минздраве приняли решение о продлении сертификата. Это объяснили низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74%. Об этом объявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Новые сертификаты сразу выдают на год. Для тех, кто переболел в предыдущие 12 месяцев, действие документа продлят автоматически.