Россиянам перечислили пять признаков качественной черешни

Летом появляется все больше овощей, фруктов и ягод. И чтобы не прогадать, а выбрать лучшие плоды, нужно знать несколько секретов. Заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева перечислила пять признаков качественной черешни.

Покупать черешню лучше всего на ярмарках, где ягоды проходят лабораторную проверку, отметила Кокорева в беседе с «Москвой 24».

Лежать черешня должна на поддонах. Также ягоды должны быть прикрыты от солнечных лучей. Кокорева напомнила, что любой покупатель вправе попросить у продавца документы для подтверждения того, что продукция прошла необходимую проверку на безопасность.

Кожица черешни должна быть гладкой и глянцевой. Матовая же кожица может быть признаком залежавшихся ягод. Также нужно проверить плоды на признаки гниения и разрывов. Ягоды должны приятно пахнуть. Обычно свежая черешня на ощупь плотная и упругая, у нее крепкая и зеленая плодоножка.

«Стоит учитывать, что чаще всего плоды лопаются от избыточной влаги во время дождей, поэтому такая черешня может быть водянистой и не очень сладкой», — отметила Кокорева.

Черешня и вишня очень полезны для организма. Во-первых, в них много мелатонина. Также эти ягоды содержат вещества, которые снижают уровень воспаления в организме, положительно влияют на мозг и препятствуют старению. Кроме того, черешня и вишня полезны для сердца, сосудов и суставов.