Россиянам перечислили основные причины запрета на выезд из страны

По данным на 1 декабря 4,1 миллиона граждан получили постановление о временном запрете права на выезд должников из России, отметили в ФССП. Это на 700 тысяч, или на 20%, больше, чем годом ранее.

Ограничения выезда, как правило, применяется в основном к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам. Чаще всего за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.

В общей сложности за 11 месяцев 2020 года приставы вынесли 8,3 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников. К началу декабря невыездные должники в общей сложности погасили долги на общую сумму 41,5 миллиарда рублей, сообщили в ФССП.

Часть мер, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, отменят с 1 января. Если в уходящем году остались долги, то с ними лучше расплатиться. Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева рассказала, что пристав вправе напрямую обратиться к работодателю должника. В таком случае деньги автоматически спишут и отправят на банковский счет ФССП в день зарплаты. Если денег на погашение долгов не хватает, юрист посоветовала обратиться за социальной поддержкой. Например, оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ.