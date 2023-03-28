Общество 28 марта 2023, 17:14 Россиянам озвучили срок накопления денег для покупки квартиры в новостройке Глава департамента ЦБ Данилов: накопить на квартиру можно за восемь лет при отказе от еды

Читать 360tv в

Россиянину требуется откладывать всю свою зарплату восемь лет для того, чтобы купить квартиру в новостройке. Ситуацию не исправляет даже льготная ипотека, так как цены на недвижимость выросли больше, чем доходы населения. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

Он подчеркнул, что такой разрыв в доходах и ценах на недвижимость не позволяет говорить об увеличении доступности жилья.

Реклама

При этом существенной оказалась разница в ценах на квартиры в новостройках и вторичном рынке. Основной причиной Данилов назвал продолжительное влияние программы льготной ипотеки.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на „первичке“ это было шесть лет, то сейчас это восемь лет», — заявил он.

Искусственный потенциал спроса, который пытаются поддержать льготной программой и нулевыми ставками по жилищным кредитам, окончательно исчерпал себя. В этой связи Центробанк ужесточит меры по ипотеке, чья полная стоимость ниже рынка. Это прежде всего коснется банков, а не заемщиков.