ЦБ РФ ужесточит регулирование выдачи ипотеки

Банк России с августа ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о повышении надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с первого августа ипотеке до 50-100 % в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Это стало необходимым из-за роста доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале прошлого года до 45% в первом квартале этого года, а на вторичном рынке — с 30 до 33%.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что повышение надбавок должно снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом. Мера также позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, а это обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям.

Тем не менее младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина предположила, что мера ЦБ РФ, скорее всего, не приведет к существенному охлаждению ипотечного сегмента. По ее мнению, банки просто введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 % для заемщиков, которые вносят менее 20% в качестве первого взноса.