Общество 28 мая 2023, 05:27 Россиянам объяснили запрет закапывать мусор на даче Депутат Чаплин заявил о праве россиян закопать листву и ветки в специальных местах дачи Pxhere

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Россиянам объяснили, почему нельзя закапывать мусор на даче. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА «Новости» отметил, что такие действия приведут к нарушению состояния почвы и общей экологии.

Для утилизации строительных отходов следует заказать специальную машину, пояснил депутат. Но у россиян, как замети Чаплин, есть право закопать ветки и листву в специальных местах дачи, которые соответствуют санитарным требованиям.

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«С 1 марта 2023 года при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса», — отметил депутата, подчеркнув, что неправильное сжигание мусора, сжигание токсичных отходов строго запрещено.

Все СНТ обязаны заключить договор на вывоз мусора, но, чтобы утилизировать строительный и крупногабаритный мусор все равно нужно заказать специализированную машину. Чаплин также напомнил, что ботву от корнеплодов, золу от сжигания твердого и жидкого топлива, а также отходы от капремонта нельзя помещать в контейнеры для раздельного сбора мусора.

Мужчина во время работы на даче порекомендовали надевать пояс из собачьей шерсти. Как пояснил глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, таким образом можно защититься от ветра и не застудить поясницу.