Здоровье 26 мая 2023, 16:30 Врач Воробьев рассказал, почему мужчинам во время работ на даче следует надевать пояс из собачьей шерсти Врач Воробьев: во время работ есть большой риск застудить поясницу

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Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в разговоре с изданием «Взгляд» порекомендовал мужчинам во время работы на даче надевать пояс из собачьей шерсти.

По словам медика, таким образом можно защититься от ветра и не застудить поясницу. Врач также порекомендовал носить головной убор и закрывать руки и плечи.

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«Если человек планирует позагорать, посидеть на земле или просто полежать на природе, то обязательно нужно подстелить плотное покрывало, специальный толстый лежак, пенку походную или хотя бы старое зимнее пальто. Обычной простынки недостаточно», — резюмировал терапевт.