Юрист обсудил возможность уголовной отвественности для купившего погибшим детям алкоголь

После произошедшего ДТП с пятью подростками из Новочеркасска необходимо вернуться к российскому законодательству. Такое мнение выразил в беседе с Life руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, юрист Виталий Бородин.

«Этот случай дал нам понять, что пора переходить с административной ответственности на уголовную, потому что только уголовное дело может заставить человека задуматься. Человек, грубо говоря, отправил детей на смертельное ДТП, напоил их и, самое главное, не понесет никакой ответственности. Что такое штраф три тысячи? Это ничто», — заявил юрист.

Бородин отметил, что родственники погибших могут попытаться взыскать с купившего алкоголь сумму за моральный вред.