Происшествия 28 февраля 2023, 10:16 Сигналы фейковой воздушной тревоги передали телеканалы и радио в Подмосковье и других регионах МЧС: сообщения о воздушной тревоге по ТВ и радио в ряде регионов являются фейком Телеканал «360»

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По нескольким телеканалам начали транслировать сигналы о фейковой воздушной тревоге в Московской области. В частности, сообщение о якобы ракетном ударе передали по детскому телеканалу «Суббота». На это обратили внимание жители Долгопрудного.

Хакеры атаковали также эфиры других радиостанций и телеканалов в Крыму, Воронеже и Ленинградской области.

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В МЧС пояснили, что это дело рук киберпреступников.

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«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — подчеркнули в ведомстве.

Представители министерства отметили, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.