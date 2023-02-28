28 февраля 2023, 10:16
Сигналы фейковой воздушной тревоги передали телеканалы и радио в Подмосковье и других регионах
МЧС: сообщения о воздушной тревоге по ТВ и радио в ряде регионов являются фейком
По нескольким телеканалам начали транслировать сигналы о фейковой воздушной тревоге в Московской области. В частности, сообщение о якобы ракетном ударе передали по детскому телеканалу «Суббота». На это обратили внимание жители Долгопрудного.
Хакеры атаковали также эфиры других радиостанций и телеканалов в Крыму, Воронеже и Ленинградской области.
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В МЧС пояснили, что это дело рук киберпреступников.
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«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — подчеркнули в ведомстве.
Представители министерства отметили, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.
Телевидение
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