Эксклюзив 16 февраля 2024, 15:15 Россиянам объяснили повышение стоимости такси в плохую погоду Автоэксперт Ян: в ценообразовании стоимости поездок на такси нет справедливости РИА «Новости»

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В формировании стоимости поездки на такси в плохую погоду в России нет справедливости, поскольку агрегатор самостоятельно устанавливает цену за услугу. Об этом «360» рассказал автоэксперт Роберт Ян.

Он напомнил, что в настоящее время Федеральная антимонопольная служба и Минтранс придерживаются позиции, что цены на такси должны регулироваться рыночным соотношением спроса и предложения.

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«Я не буду говорить про другие виды транспорта, просто это официальная позиция. Это значит, что цену нельзя регулировать законодательно. Цена устанавливается из баланса спроса и предложения, что соответствует правому статусу. Если кто-то хочет изменить это, то есть официальная точка зрения ФАС и Минтранса», — сказал он.

Автоэксперт отметил, что у ФАС есть отдельная норма, по которой каждый регион имеет право самостоятельно регулировать цену, но она должна быть в пределах максимального и минимального значения на рынке.

Этим никто не занимается, но если бы захотели, то норма есть. Никто не проводил анализ, насколько динамическое ценообразование справедливо, жалуются пассажиры и перевозчики. Справедливого ценообразования в такси по факту нет. Повышается спрос — агрегатор повышает цену, потому что ему захотелось. Спрос растет на 30%, а цена — в три раза, почему так происходит, никто не знает. Роберт Ян автоэксперт

По его мнению, ценообразование на такси в России следует закрепить в законе, чтобы это было справедливо.

«Пассажиры не хотят ездить по таксометру, потому что будет всегда дорого, а водители против фиксированной цены, потому что она всегда будет ниже, чем нужно. Ценообразование всех устраивает, но не устраивают его конкретные особенности. Например, пожилых людей, которые считают слишком короткой длительность времени ожидания машины», — заключил автоэксперт.

В четверг, 15 февраля, стоимость поездки на такси в Москве выросла более чем втрое из-за сильного снегопада.