Россиянам объяснили, почему тест на коронавирус может врать

Тесты на COVID-19 не всегда способны определить, активен ли вирус или его уже подавила иммунная система. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Попович объяснила РБК, что части тестов не хватает чувствительности, поэтому они могут не зафиксировать «небольшое количество антител».

«Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — заявила эксперт.

Таким образом она прокомментировала выводы иммунолога Беды Штадлера из Швейцарии. Он заявил, что на самом деле не существует бессимптомных носителей коронавируса.

Попович сообщила, что в России есть 16 тестов на коронавирус. У всех разная степень чувствительности. Она отметила, что иногда результаты оказываются неточными из-за неудачно выбранного «кусочка генома». По ее словам, этим грешили китайские тесты.

Директор Института здравоохранения ВШЭ добавила, что у российских тестов 95–96% чувствительности. Специалист также посоветовала тем, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции для надежности делать тест несколько раз.

Ранее стало известно, что вспышка коронавируса произошла на съемочной площадке видеоклипа в Бурятии. На двухнедельную самоизоляцию отправили 18 человек.