Россиянам объяснили, почему опасно пересылать скриншоты

Пользователи соцсетей очень часто пересылают друг другу скриншоты и разные фото. Хотя это не так безопасно, как кажется. Подробности раскрыл президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

«Если просят какие-то данные, лучше послать их в виде набора цифр, но не фотографию документа. Любой скриншот, любые данные ваших документов, которые вы отправили или отдали, утекают безвозвратно», — предупредил Андрей Масалович в интервью радиостанции Sputnik.

Поэтому, чтобы избежать неприятностей с утечкой, нужно соблюдать так называемую цифровую гигиену. Например, не нужно оставлять данные на сайтах, вызывающих сомнения, также нельзя отправлять документы незнакомым людям. Эксперт посоветовал воздержаться от отправки фотографий и скриншотов документов, так как они сильно упрощают жизнь злоумышленникам.

Как правило, мошенники используют фото из документов, что завести на ваше имя сим-карту.

Ранее эксперты предупредили, что не стоит спешить с переходом на электронные паспорта, поскольку нет полной гарантии безопасности данных, когда они хранятся «в цифре».