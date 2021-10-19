IT-эксперт рассказал об опасности электронных паспортов

Спешить с переходом на электронные паспорта не стоит, поскольку нет полной гарантии безопасности данных, когда они хранятся «в цифре». Об этом ИА НСН рассказал эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Переход на электронные документы должен быть плавным, чтобы хотя бы у старшего поколения, непривычного к технологиям, была возможность пользоваться бумажным паспортом. Но и остальным спешить с переходом на электронный паспорт не стоит — подобную технологию часто используют мошенники.

«Нас уверяют, что она предоставляется только юридическим лицам, однако в новостях периодически появляются сообщения о злоумышленниках, которые также получают к ней доступ. Например, когда мы расплачиваемся смарт-картой в магазине по безналичному расчету, перемещаемся в общественном транспорте, мошенники могут подключиться к смарт-карте, считать банковские реквизиты и т. д. В случае с электронными паспортами может возникнуть похожая ситуация. Третьи лица, получив личные данные, тогда используют их в корыстных целях — начиная от банковских кредитов и заканчивая продажей информации в даркнете. Необходимо учитывать, в какие руки данная технология попадет, насколько это все будет безопасно и зашифровано», — сказал эксперт.

О том, что электронные паспорта до 2022 года будут введены в трех регионах, ранее рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.