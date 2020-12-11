Россиянам объяснили, почему не надо носить маску на улице в мороз

Маска не нужна на улице в мороз. Она быстро намокает, охлаждается и теряет свои защитные свойства. Не стоит забывать о СИЗ в местах скопления людей, а если держаться от других подальше, маску на улице лучше снять.

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага», — рассказала РИА «Новости» врач-инфекционист Елена Белова.

Она напомнила, что когда маска становится влажной, ее нужно выбросить. Белову поддержал ее коллега, профессор Николай Малышев.

«А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой», — подчеркнул Малышев и добавил, что для обогрева лучше закрыть лицо шарфом, так как маска не даст никакого тепла.

В России сейчас действует всеобщий масочный режим. С открытым лицом нельзя появляться в общественных местах и в транспорте. Наибольшее число нарушений по этому ограничению в Москве фиксируют в метро. Если раньше большинство людей штрафовали за отсутствии маски, то в октябре–ноябре основную массу протоколов составили на нарушителей без перчаток.