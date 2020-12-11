Названо главное место нарушения масочного режима в Москве

«В 58% случаев протоколы были выписаны нарушителям в метрополитене, в 18% — на вокзалах, в 13% — в автобусах, в 9% — в торговых центрах», — приводит издание результаты наблюдения специалистов сервиса.

В метро большинство нарушений режима — 71% — зафиксировали в вестибюлях после турникетов. 12% протоколов составили на пассажиров без СИЗ в вагонах, 11% — при входе до турникетов и 6% — на платформах. Если в августе и сентябре 92% штрафов выписали за отсутствие масок и всего 8% — за отсутствие перчаток, то в последующие месяцы ситуация кардинально изменилась. Теперь чаще штрафуют людей без перчаток (77%). 23% нарушителей не носили маски.

В Москве нельзя появляться в общественных местах и в транспорте без СИЗ с мая. Летом, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, это ограничение не отменяли. Массовая вакцинация уже началась в московском регионе. До конца этой недели прививки от коронавируса начнут делать по всей России.